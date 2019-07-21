Мярзия Садыхова (61 кг) уступила а финале итальянке и тоже заняла 2-е место.

До этого она победила соперниц из Польши, России и Турции.

На текущий момент у нашей страны 4 золота, 3 серебра и 1 бронза.

* * * 17:22

В женской борьбе Гюльтекин Ширинова (46 кг) стала серебряным призером.

В финале она уступила румынке, а до этого победила представительниц Финляндии, Беларуси и Франции.

Таким образом, в нашем активе 7 медалей - 4 золота, 2 серебро и 1 бронза.

* * * 17:02

В весовой категории до 60 кг борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров также завоевал золото.

Он оказался сильнее оппонентов из Литвы, Беларуси, Италии и России.

На данный момент у Азербайджана 4 золота, 1 серебро и 1 бронза.

* * * 16:49

Азербайджан завоевал свою пятую медаль на Еврофестивале в Баку.