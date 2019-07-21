Восемь медалей Азербайджана на Еврофестивале в Баку обновлено 18:08
Мярзия Садыхова (61 кг) уступила а финале итальянке и тоже заняла 2-е место.
До этого она победила соперниц из Польши, России и Турции.
На текущий момент у нашей страны 4 золота, 3 серебра и 1 бронза.
* * * 17:22
В женской борьбе Гюльтекин Ширинова (46 кг) стала серебряным призером.
В финале она уступила румынке, а до этого победила представительниц Финляндии, Беларуси и Франции.
Таким образом, в нашем активе 7 медалей - 4 золота, 2 серебро и 1 бронза.
* * * 17:02
В весовой категории до 60 кг борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров также завоевал золото.
Он оказался сильнее оппонентов из Литвы, Беларуси, Италии и России.
На данный момент у Азербайджана 4 золота, 1 серебро и 1 бронза.
* * * 16:49
Азербайджан завоевал свою пятую медаль на Еврофестивале в Баку.
Вновь отличились борцы. Классик Гурбан Гурбанов (48 кг) одолел соперников из Польши, Турции, Беларуси и Грузии и завоевал золото.
На данный момент у нашей страны 3 золота, 1 серебро и 1 бронза.