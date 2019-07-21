В Армении турецкая одежда вызвала драку торговцев с таможенниками
Пассажиры автобуса Ереван-Стамбул-Ереван устроили драку с таможенными служащими, сообщает Комитет госдоходов Армении, передает «Спутник-Армения».
Инцидент произошел на таможенном пункте Гогаван-Привольное, через который автобус возвращался в Армению.
Пассажиры автобуса попытались уклониться от таможенного контроля, применив силу против сотрудников Комитета госдоходов Армении и нанеся им телесные повреждения.
Полиция Армении выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает виновных. Товары, завезенные пассажирами автобуса, доставлены на таможенный склад.
«Комитет госдоходов призывает граждан, особенно на рейсах Стамбул – Ереван, соблюдать законодательство Армении и Евразийский таможенный кодекс, а также проявлять цивилизованное поведение. Пассажиры на этом рейсе уже не впервые допускают различные инциденты и попадают в поле зрения правоохранителей», - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что турецкая одежда по-прежнему распространена в недорогих магазинах Армении.