МВД Азербайджана распространило информацию о пресечении акции группы лиц, называющих себя «независимыми журналистами».

В сообщении МВД говорится, что недопустимо злоупотреблять выгодными условиями, созданными государством для развития медиа.

«Эти лица, называющими себя независимыми журналистами, предприняли попытку провести несанкционированную акцию протеста у здания МВД. Сотрудники полиции пресекли эти провокационные действия и после профилактической беседы участники акции покинули территорию. Однако затем они попытались повторить акцию у здания Совета прессы. Но действия сотрудников полиции помешали нарушить общественный порядок», - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в результате был задержан один из главных активистов, который совершил мелкое хулиганство. Он был доставлен в отделение полиции и отпущен на свободу после профилактической беседы.