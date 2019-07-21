Лукашенко: Украина – «общая беда» Европы
Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с руководителем представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин назвал Украину «общей бедой», сообщает Sputnik Беларусь.
По словам главы белорусского государства, Евросоюз должен поспособствовать стабилизации ситуации в соседней стране.
«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», — заявил Лукашенко, отметив, что после президентских и парламентских выборов вопрос с властью в Украине разрешился.
Лукашенко попросил Викторин подать сигнал в Евросоюз, что «страна нуждается в поддержке», отметив предложение Киеву сблизиться с Европой, которое звучало ранее.
«Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко также назвал украинский кризис «головной болью» для Евросоюза, которую необходимо устранить.