В Стамбуле изъяли сотни миллионов фальшивых долларов

В Стамбуле правоохранительные органы изъяли фальшивые 271 миллион долларов, сообщает издание Milliyet.

Согласно информации, в одном из печатных цехов района Эсенюрт в ходе совместной операции сотрудников отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и подразделения по борьбе с контрабандой Стамбула изъяли 271 150 000 фальшивых долларов США. Задержаны пять подозреваемых.

Отмечается, что группа фальшивомонетчиков печатала поддельные деньги с целью ввести их в оборот перед праздником Курбан.