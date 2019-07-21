Мэй собрала «Кобру»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала заседание чрезвычайного правительственного кабинета, известного как Cobra – по краткому названию командного центра, где он собирается. В его работе принимают участие представители армейского командования, руководства полиции и спецслужб, передает NEWSru.co.il.

Пресс-служба главы британского правительства призвала Исламскую Республику Иран немедленно освободить танкер Stena Impero и его экипаж, отметив, что его захват привел к резкому обострению ситуации в регионе. "Судно было захвачено под надуманными, незаконными предлогами", - отмечается в заявлении.

Министр иностранных дел Джереми Хант сообщил, что танкер был захвачен в территориальных водах Омана. Как ожидается, вечером он выступит в парламенте. Среди вопросов, на которые ему придется ответить, – почему судно шло без сопровождения.

21 июля была опубликована аудиозапись захвата британского танкера. На ней слышно, как иранцы требуют от экипажа танкера сменить курс, добавляя, что если они сделают это, им ничего не угрожает.