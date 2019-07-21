Хафтар снова наступает на Триполи

Подразделения сил генерала Халифы Хафтара на востоке Ливии атаковали подконтрольные силам правительства национального согласия южные районы Триполи. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Атаки начались после того, как глава штаба проведения операций сил Хафтара Салих Абуде опубликовал в соцсети сообщение о начале новой операции по захвату Триполи.

Представители вооруженной группировки «73-й полк» при силах Хафтара сообщили, что операция проходит при поддержке авиации. Сторонники генерала рапортуют о продвижении на всех фронтах.

В апреле подразделения ливийской национальной армии генерала Хафтара начали наступление на Триполи. Войска Хафтара штурмуют столицу в основном с южного направления. Ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи правительства национального согласия Фаиза Сараджа продолжаются.