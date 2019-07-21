Власти Стамбула депортируют нелегальных сирийских мигрантов
Власти турецкого города Стамбул потребовали от нелегальных мигрантов из Сирии покинуть город до 20 августа, говорится на сайте городской администрации.
Людей, не имеющих официальную регистрацию, будут принудительно депортировать в соответствии с инструкциями правоохранительных органов, пишет Коммерсант.
Отмечается, что в данный момент Стамбул не принимает новых беженцев, регистрация для них закрыта. Статус беженца имеют 547 479 сирийцев. Чтобы избежать инцидентов, местные власти рекомендовали законным мигрантам иметь при себе документы.