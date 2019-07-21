"Gilan Holding", всегда плодотворно сотрудничающий со СМИ, поздравил сотрудников прессы с профессиональным праздником в новом формате. Для интересного и одновременно полезного времяпровождения представителей прессы, а также для ознакомления с новинками, происходящими в мире международной прессы, холдинг организовал обучающую программу "Breaking News!" Media Weekend 2019, посвященную Дню Национальной Печати.

Проявив особый интерес к этому мероприятию, сотрудники ведущих телеканалов, информационных агентств, новостных порталов, газет и радиоканалов страны приняли участие на тренинге который прошел 20 и 21 июля в отеле “Pullman” и был проведен со стороны профессионального эксперта мирового уровня Фила Вордмана.

Самый передовой опыт престижных международных медиа-структур “Sky News”, “BBC”, “Thomson Reuters”, “ITV News” вызвал большой интерес у более чем 140 гостей мероприятия. Он познакомил участников тренинга "Breaking News!" Media Weekend 2019, запоминающегося интерактивностью, интересными дискуссиями и обменом опыта, с последними тенденциями в области цифровых медиа и многими другими новшествами.

"Gilan Holding" поздравляет с Днем Национальной Печати представителей СМИ, которые придерживаясь принципов профессионализма, вносят вклад в мировое признание Азербайджана и освещение новостей в стремительно развивающейся стране, и желает успехов в их деятельности.