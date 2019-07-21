Министр обороны Грузии призвал разумно отвечать на заявления Москвы
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал разумно отвечать на все «вызывающие эмоции» заявления России, сообщает "Московский Комсомолец".
Политик добавил, что на все изречения стоит отвечать разумно.
Также Изория уточнил, что необходимо продолжать нынешний стратегический курс республики, в который входит сохранение в регионе стабильности и безопасности, а также предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.