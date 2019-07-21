Экс-супруга Абрамовича выходит замуж за миллиардера

Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III. Об этом сообщает Page Six.

Дата свадьбы пока не назначена, но молодожены уже принимают поздравления от друзей и близких. Предполагается, что торжество состоится в этом году.

Ниархос III является наследником одной из богатейших греческих династий, состояние которой оценивается в $2,5 млрд. Ради романа с российской светской львицей миллиардер расстался с австралийской моделью Джессикой Харт.