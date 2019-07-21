Ким Чен Ын проголосовал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в региональных выборах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

21 июля глава КНДР поучаствовал в выборах депутатов в провинциальные, городские и уездные народные собрания. В сопровождении членов ЦК партии он прибыл на избирательный участок в провинции Южный Хамгён и опустил бюллетень в урну. ЦТАК также назвало имена депутатов, за которых он отдал свой голос: ими стали Чжу Сен Хо и Чжон Сон Сика.

«Уважаемый высший руководитель встретился с кандидатами в депутаты и тепло вдохновил их, отметив, что желает, чтобы они как представители народа с благородным самосознанием выполнили все свои обязанности в соответствии с чаяниями народа и стали верными слугами народа», — говорится в сообщении агентства.