Раскрыта опасность сигарет для всего человечества

Ученые Раскинского Университета в Англии выяснили, что выброшенные окурки оказывают значительный вред окружающей среде. Показано, что выкуренные сигареты, брошенные в траву или почву, значительно ухудшают рост растений. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи взяли образцы растений в городе Кембридж, в том числе на площадках, где на одном квадратном метре нашлось более ста окурков. Согласно результатам исследования, окурки снижают вероятность прорастания травянистых растений на 10 процентов, а клевера — на 27 процентов. Длина побегов растений, которые все же проросли, сокращались на 13 и 28 процентов.

По словам ученых, ежегодно выбрасываются около 4,5 триллиона окурков. Эта оценка является приблизительной и основана на данных о производстве 5,6 триллиона сигарет, большинство из которых не утилизируются должным образом. При этом самым опасным загрязняющим элементом является фильтр, содержащий ацетат целлюлозы. Это вещество используется для изготовления пластмасс, которые разлагаются не менее 10 лет.

Специалисты считают, что фильтры из-за их негативного влияния на окружающую среду необходимо запретить, поскольку они не снижают вред от курения и используются лишь как маркетинговый ход.