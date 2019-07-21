Команда Зеленского решила провести еще одни выборы

В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам источника издания в президентском Офисе, идет обсуждение юридического обоснования этого шага. Выборы планируют провести в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Ранее проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления допустил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. «Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с засоленными огурцами, он станет соленым огурцом», — заявил Стефанчук.