Сторонники СССР захватили здание в России

По информации изданий, задержания членов движения начались после попытки захватить пустующий офис. Вечером 20 июля они вскрыли двери помещения ломом, после чего туда прибыли сотрудники ФСБ и СОБРа.

В Нижневартовске силовики задержали более двадцати членов организации «Домой в СССР». Об этом сообщают Ura.ru и «Коммерсант»со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Радикалы не понимали, что происходит и кто все эти люди вокруг. Они угрожали сотрудникам "прокуратурой СССР", показывали изданные ими же приказы и вели себя так, будто уверены в правомерности своих действий», — рассказал источник Ura.ru.

«Коммерсант» уточняет, что при себе у членов организации был «приказ председателя горисполкома» за подписью «и. о. председателя» И. Горбачевой «о назначении комиссии на осмотр пустующего помещения».

По информации изданий, участники «Домой в СССР» пытались проникнуть в помещение бывшей пиццерии, которая не работает уже несколько лет. Ранее они сообщили работнику местного офиса, что, согласно советской конституции, это помещение принадлежит «городскому исполнительному комитету».