Чингиз Гусейноглу, автор haqqin.az 22:24

Относительное затишье на «курдской линии огня», наблюдавшееся в последние годы, оказалось обманчивым. Как и предполагали многие эксперты по одной из острейших проблем, непосредственно затрагивающих сразу несколько стран региона: Турцию, Ирак, Сирию, Иран. Террорист по имени Мазлум Даг cвоим выстрелом 17-го июля с.г. в Эрбиле дал понять, что война за Независимый Курдистан продолжается. Точнее, она еще впереди. Каждый день приносит новые неожиданные детали новой вспышки войны в Курдистане. Выясняется, что один из совершивших нападение на вице-консула Турецкой Республики Хакана Карачая в ресторане HuQ Qabaz является родственником Дерсима Дага, депутата парламента Турции от оппозиционной партии Демократическая партия народов (HDP)… «То ли еще будет!»,- сокрушаются дипломаты и эксперты. Увы, никто теперь не скажет, сколько времени и жертв она потребует от Турции, и кого она еще втянет в курдский водоворот…

А причем тут Азербайджан?! Так среагировал на мое сообщение о возможной эскалации военных действий на курдском фронте, на сей раз с активным участием Турции один из наших дипломатов, чего нельзя сказать о востоковедах, с которыми я, как водится, решил проконсультироваться прежде чем сесть за эти свои заметки. Один из них напомнил мне о давнем эпизоде, случившемся во время пребывания в Баку Мустафы Барзани, предводителя курдских повстанцев, восставших в Ираке, затем поднявшихся на борьбу с приспешниками империалистов в Иране. Как выяснилось несколько позже имел он прочные контакты и со спецслужбами Советского Азербайджана. Завершилось эта многоходовая политическая игра тем, что однажды он объявился у центрального входа руководства правящей Компартии и принялся колотить по дверям партийного штаба, требуя немедленно принять его и выслушать. Короче, так началась новая курдская эпопея в биографии одного из самых дерзких, бессменных и авторитетных руководителей курдов Ирака.

Все это, и много еще другое мне сейчас вспоминается как давний приключенческий фильм, в сюжет которого самым неожиданным образом вплетается и наш Азербайджан. Вот несколько карт «Большого Курдистана», подаренных мне когда-то членами руководства Курдской демократической партии, во главе которой стоял уже сын Мустафы Марзани - Месуд. То, что в состав будущего курдского государства составители включили огромную часть территории Турции, иракский Киркук, иранский Хамадан в те годы воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Но вот с чего курдские партократы решили, что я должен воспринять как приятный сюрприз одну из карт давних городов Западного и Восточного Азербайджана, Хамадан в Иране и Нахчыван тогдашней Азербайджанской ССР до сих пор для меня остается загадкой. Наши дипломаты в советском посольстве только махнули рукой, мол, вам еще повезло, а вот, как быть туркам, иракцам, сирийцам у которых руководители планируемого Курдистана отхватили более 500 тыс.км2? «А вы бы об этом спросили тех, кто вам счел нужным преподнести сей уникальный сувенир»,- счел нужным сыронизировать кто-то из дипломатов. На этот совет я ответил не дававшим мне покоя вопросом: «А где вообще границы планируемого Курдистана? Кто еще кроме азербайджанцев должен будет поделиться с его проектировщиками своими историческими землями?» Внятного ответа я не получил ни тогда, в конце 80-х, нет его и сейчас. Остался только проект. Не о нем ли и напомнил всем нам выстрел Мазлум Дага? Кстати, куда он подевался? Никто не знает: испарился, исчез как утренний туман…Не в горах ли исторического Курдистана, где вел многие годы борьбу с Ираком Саддама Хусейна несгибаемый отец М.Барзани, власть над многочисленной национальной паствой которого осуществляется и поныне с помощью представителей этого семейства (?!)И представьте, никогда никого это не смущало: ни в CCCР, ни в России, ни в США. Об американской эпопее остался у меня фрагмент рассказа советского журналиста, который оказался в те далекие 70-е в лагере курдских повстанцев. «Все эти горы оружие, финансы, продовольствие поступало от нас воинству Барзани через Иран по горным тропам, известным разве что только одним курдам. Несмотря на взаимную ненависть, связь с Ираном у Барзани не прерывалась никогда. Курды в политике Ирана, что при шахе, что много позже были не стареющим инструментом ослабления своего вечного противника – Ирака – кто бы там не правил. Все кончилось в один прекрасный день, когда Саддаму Хусейну удалось договориться с Ираном. Барзани запросил у Москвы помощи, там советские друзья разрабатывали планы вызволения его из фактического пленения. И в один из дней он исчез. Как скоро выяснилось в американском направлении…Так по существу закончилась советская эпопея в истории так называемого курдского национального движения и начался новый этап – американский…» Он продолжается и по сей день…