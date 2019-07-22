Майк Помпео: «Мы не хотим войны с Ираном»

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран угрозой для всего мира. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал в понедельник в интервью телекомпании "Фокс-ньюс".

"Мы не хотим войны с Ираном. Мы хотим, чтобы они вели себя как нормальная нация. По-моему, они это понимают, и я думаю, весь мир начинает осознавать тот факт, что это реальная угроза", - сказал госсекретарь.

"Это не просто угроза для США, это не просто угроза для Израиля - это угроза для всех нас", - подчеркнул Помпео.