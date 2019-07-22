В Петербурге зарезали оппозиционерку

Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы города.

Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ночь с 20 на 21 июля возле ее дома.

По версии следствия, Григорьеву ударили несколько раз ножом в спину.

Убитая была гражданской ЛГБТ-активисткой, известной своим участием в оппозиционных митингах.

Как сообщает источник, ранее в адрес женщины неоднократно поступали угрозы из-за ее деятельности.