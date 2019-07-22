Виктория Магда, специально для haqqin.az 22 июля 2019, 23:49

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка. Один человек погиб, десятки ранены. Инцидент случился в преддверии переговоров глав двух государств Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова, которые должны были встретиться на этой неделе в приграничном городе Исфара.

Конфликт произошел в таджикском анклаве Ворух, где на 130 квадратных километрах проживают около 35 тысяч человек. Молодежь массово выезжает на заработки в Россию, но за последние 18 лет количество населения там увеличилось в 30 раз. Соседнее село Ак-Сай, которое находится ниже по реке (таджикское название Исфара или киргизское Ак-суу), уже киргизское. А следом идет таджикская территория Чорку, которая длинным мысом врезается в киргизскую территорию и делит Баткенскую область ровно на две части. Граница здесь не демаркирована и не делимитирована. По версии таджикской стороны, киргизы попытались установить стелу с надписью «Ак-Сай» на таджикской территории. «Это очередная провокация, они несколько дней уже провоцируют. Сегодня они хотели установить надпись «Ак-Сай» на нашей территории. Из-за этого и начался конфликт», сообщил Гафурджон Джураев, глава населенного пункта Точикон джамоата Ворух. По словам очевидцев, жители киргизского села забросали камнями своих таджикских соседей. «Мы сопротивлялись. Позвали на помощь сельчан. Однако силовые структуры Киргизии заблокировали дорогу и стреляли в воздух. Силовики подмогу не пропустили», – рассказал по телефону один из местных жителей Воруха. По его словам, в результате конфликта погиб житель села Ворух Джалол Кароев. Еще десятки человек с различными ранениями были доставлены в больницу, причем трое из них, в тяжелом состоянии. По словам другого собеседника, пострадал сотрудник милиции и еще пятерых жителей с ранениями привезли в больницу на скорой помощи и легковых машинах. Погранслужба Таджикистана пока не комментирует произошедшую перестрелку в Ворухе.

По сообщениям пограничной службы Киргизии, виновниками инцидента были граждане Таджикистана. Это они пытались установить флагшток на не описанном участке границы возле надписи «Ворух». Сообщается о двух пострадавших пограничниках Киргизии. Основной причиной споров остается неопределенность линии таджикско-киргизской границы. Ферганская долина – межгорная впадина на территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с самой высокой плотностью населения в Центральной Азии. В советское время, пока все республики входили в состав единого государства, местные жители не придавали особого значения, кто на какой территории проживает.

Они могли свободно передвигаться и навещать родственников в соседней республике. Однако с распадом СССР ситуация изменилась коренным образом. Образовались не только независимые страны, но возникли анклавы – «островок» одного государства на территории другого. В Баткенской области сходятся границы трех стран – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Если посмотреть с высоты птичьего полета, земли трех стран, закручиваясь, напоминают водоворот. При этом местность гористая, практически не пригодна для проживания – горы и пастбища. Для проживания эти земли не использовались, вплоть до начала XX века, пока там не разведали месторождения золота, серебра, ртути, алюминия, сурьмы, вольфрама и др. Протяженность таджикско-киргизской границы составила 976 км, из которых успели демаркировать только 504 км. Остальные участки считаются спорными. Межправительственная комиссия, которая в последнее время работает над делимитацией и демаркацией рубежей, не может прийти к согласию, по каким документам работать. Таджикистан предлагает использовать карты 1924 -1927 годов, когда Ворух находился внутри границ Таджикской Советской Социалистической Республики. Киргизия настаивает на картах периода 1958—1959 и 1989 годов. В 1950-х годах Ворух стал анклавом в Киргизии. Для решения проблемы нужна политическая воля лидеров двух стран. Президенты готовы встретиться на месте. Переговоры запланированы в конце нынешней неделе в Исфаре.

Ключевым вопросом встречи Эмомали Рахмона и Сооронбая Жеенбекова станет подписание соглашения по делимитации и демаркации оставшегося участка границы. Но вряд ли главам двух государств удастся договориться по 472 км. Впрочем, ранее Сооронбай Жээнбеков говорил, что по вопросам границы он с таджикским коллегой пришел к единому мнению. «И президент Таджикистана, и я открыты к переговорам», – отметил Сооронбай Жээнбеков. Сложная ситуация именно вокруг Воруха, который не имеет прямого сообщения с территорией Таджикистана. Жители Воруха жалуются, что в случае конфликта соседи-киргизы закрывают дорогу «Исфара-Ворух», которая проходит по киргизским селам Яккаурук и Ак-Сай. Они предлагали власти своей вариант урегулирования ситуации: обмен территориями. Им нужен коридор шириной метров 600 и длиной 3 км, который бы прошел по киргизскому селу Ак-сай Баткенского района. Киргизам они готовы отдать эквивалентный участок земли. В случае такого обмена Ворух перестал бы быть анклавом. Однако для Киргизии вопрос передачи земель - сопоставим с национальным предательством.