Трамп: США могли быть стереть Афганистан с лица земли за неделю

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Вашингтоне заявил, что американцы могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.

«Но я просто не хочу убивать 10 миллионов человек», — цитирует Трампа The Hill.

«Мог бы победить за неделю… Стерли бы Афганистан с лица земли… Но я не хочу идти по этому пути», — отметил американский лидер, добавив, что США присутствуют в этой стране уже 18 лет и это «нелепо».

Также в ходе встречи он предложил стать посредником между Пакистаном и Индией по кашмирскому вопросу