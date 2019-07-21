Эльнур Мамедов 00:37

Много времени прошло со дня упразднения махмудовского криминального логова - Министерства национальной безопасности. Десятки генералов ведомства, входившие в преступный спрут, по сей день отбывают заслуженное наказание за немыслимые преступления против азербайджанского общества. И лишь один из личных агентов босса азербайджанской мафии Эльдара Махмудова - Акиф Мустафаев под криминальным прозвищем «Акула» все еще ходит на свободе, скрываясь от следствия и правосудия где-то далеко за границей. А дела, связанные с ним, и сегодня рассматриваются в судах. Однако почему-то суды при вынесении решений оставляют вне поля зрения преступления подлой акулы Махмудова. Об одной такой скандальной истории нам и поведали накануне обманутые не без участия банды Махмудова граждане, выкупившие в свое время большие площади в строящемся нежилом здании по улице Самеда Вургуна, 120.

Десятка два жалобщиков утверждают, что лет десять назад оформили по всем правилам и даже провели через нотариус свое право на собственность на нежилое помещение в строящемся в элитном районе Баку 5-этажном бизнес-центре с подвалом. При этом заплатили строителю ООО «Марс» немалые деньги – 1-3 тыс. долларов за квадратный метр. А закончив оформление, принялись за ремонт своей недвижимости, на что также потратили не одну тысячу долларов. Некоторые предприниматели уже готовились к презентации нового офиса, другие жили в предвкушении такой радости, но… Да, предприниматели приобрели в бизнес-центре Yasmin, расположенном в Наримановском районе Баку, нежилые помещения для своей деятельности в сфере бизнеса. Но они и понятия не имели, что директор фирмы-застройщика Mars-M Мархамат Баширов в конце 2013 года заложил объект в Xalqbank и получил многомиллионную ипотеку. Причем, при этом Баширов не только не поставил в известность об этом владельцев, оформивших нотариально заверенные договора на куплю–продажу, но и банку официально не сообщил о наличии таких собственников (устно, по его словам, он предупреждал об этом). Но мошенничество Баширова впоследствии было доказано, и он оказался в местах не столь отдаленных. А здание целиком оказалось в собственности банка. И не могут с тех пор первыми оформившие право на собственность граждане получить де-факто такое право. А банк законных владельцев и близко не подпускает к купленным за кровные десятки тысяч долларов помещениям.

Итак, Баширов сидит, а банк овладел объектом. Справедливость восторжествовала? Нет, обманутые граждане жалуются во все инстанции и вполне обоснованно утверждают, что банк в этой истории несет не меньшую ответственность, чем строительная фирма. Как можно было открывать кредитную линию Баширову на 17 млн долларов, не проведя тщательной проверки истории закладываемого под залог объекта. Ведь достаточно было лишь раз явиться на объект, чтобы убедиться – здесь полным ходом идут ремонтные работы, а несколько объектов даже работают. А покопавшись в документах, наверняка, нашли бы банковские спецы и соответствующие документы купли-продажи. К тому же надо учесть и право первого покупателя. Неужели все это входило в стратегические цели ОАО Xalqbank для сохранения и упрочения позиции среди ведущих банков страны, как считают жалобщики? Суды вплоть до Верховного на первом круге рассмотрения тоже поддерживали иск жалобщиков. Перелом в дело внес Конституционный суд. Правда, Конституционный суд уделил основное внимание тяжбам между банком и стройкомпанией, поддержав сторону банка. А в остальном рекомендовал рассмотреть все права справедливо в соответствии с законодательством и справедливостью.