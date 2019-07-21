Баширов отдал кредит «Акуле» Эльдара Махмудова и сел в тюрьму, а люди страдают приёмная haqqin.az
Много времени прошло со дня упразднения махмудовского криминального логова - Министерства национальной безопасности. Десятки генералов ведомства, входившие в преступный спрут, по сей день отбывают заслуженное наказание за немыслимые преступления против азербайджанского общества. И лишь один из личных агентов босса азербайджанской мафии Эльдара Махмудова - Акиф Мустафаев под криминальным прозвищем «Акула» все еще ходит на свободе, скрываясь от следствия и правосудия где-то далеко за границей. А дела, связанные с ним, и сегодня рассматриваются в судах. Однако почему-то суды при вынесении решений оставляют вне поля зрения преступления подлой акулы Махмудова. Об одной такой скандальной истории нам и поведали накануне обманутые не без участия банды Махмудова граждане, выкупившие в свое время большие площади в строящемся нежилом здании по улице Самеда Вургуна, 120.
Десятка два жалобщиков утверждают, что лет десять назад оформили по всем правилам и даже провели через нотариус свое право на собственность на нежилое помещение в строящемся в элитном районе Баку 5-этажном бизнес-центре с подвалом. При этом заплатили строителю ООО «Марс» немалые деньги – 1-3 тыс. долларов за квадратный метр. А закончив оформление, принялись за ремонт своей недвижимости, на что также потратили не одну тысячу долларов. Некоторые предприниматели уже готовились к презентации нового офиса, другие жили в предвкушении такой радости, но…
Да, предприниматели приобрели в бизнес-центре Yasmin, расположенном в Наримановском районе Баку, нежилые помещения для своей деятельности в сфере бизнеса. Но они и понятия не имели, что директор фирмы-застройщика Mars-M Мархамат Баширов в конце 2013 года заложил объект в Xalqbank и получил многомиллионную ипотеку. Причем, при этом Баширов не только не поставил в известность об этом владельцев, оформивших нотариально заверенные договора на куплю–продажу, но и банку официально не сообщил о наличии таких собственников (устно, по его словам, он предупреждал об этом). Но мошенничество Баширова впоследствии было доказано, и он оказался в местах не столь отдаленных. А здание целиком оказалось в собственности банка. И не могут с тех пор первыми оформившие право на собственность граждане получить де-факто такое право. А банк законных владельцев и близко не подпускает к купленным за кровные десятки тысяч долларов помещениям.
Итак, Баширов сидит, а банк овладел объектом. Справедливость восторжествовала? Нет, обманутые граждане жалуются во все инстанции и вполне обоснованно утверждают, что банк в этой истории несет не меньшую ответственность, чем строительная фирма. Как можно было открывать кредитную линию Баширову на 17 млн долларов, не проведя тщательной проверки истории закладываемого под залог объекта. Ведь достаточно было лишь раз явиться на объект, чтобы убедиться – здесь полным ходом идут ремонтные работы, а несколько объектов даже работают. А покопавшись в документах, наверняка, нашли бы банковские спецы и соответствующие документы купли-продажи. К тому же надо учесть и право первого покупателя. Неужели все это входило в стратегические цели ОАО Xalqbank для сохранения и упрочения позиции среди ведущих банков страны, как считают жалобщики?
Суды вплоть до Верховного на первом круге рассмотрения тоже поддерживали иск жалобщиков. Перелом в дело внес Конституционный суд. Правда, Конституционный суд уделил основное внимание тяжбам между банком и стройкомпанией, поддержав сторону банка. А в остальном рекомендовал рассмотреть все права справедливо в соответствии с законодательством и справедливостью.
Соответствующая депеша пошла в Верховный суд, а оттуда в Апелляционный, где ее приняли за указание о пересмотре всего дела в пользу банка, а с рядовыми гражданами здесь и говорить не захотели. Да, Конституционный суд аннулировал решение Верховного суда. Возможно, он формально прав, когда речь идет об отношениях банка с кредитором. Но как же быть с требованием Конституции Азербайджана, которая гарантирует неприкосновенность собственности, которая охраняется государством.
На первый взгляд обычный кидняк, которого в последнее время в стране немало. Люди жалуются на строителей и банкиров, по вине которых остались без объектов и денег. А судебные тяжбы и нервотрепка отнимают последние силы. И ругают они на чем свет стоит и Баширова, и банки, и суды. Поддерживают их лишь СМИ. Но, к сожалению, никто до сих пор так и не смог взглянуть вглубь этой истории, выяснить первопричину. А она, на наш взгляд, как раз и привела к такому развитию событий.
Мархамат Баширов приходился шурином (брат первой жены) того самого «Акулы» Акифа, о котором речь шла в начале. И мало кто обратил внимание на тот факт, что в ходе следствия как-то обронил, мол, взятый кредит отдал именно «Акуле». А ведь здесь и кроется вся суть дела. В традиционной для преступной группы бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова «Акула» заставил одного дельца взять кредит у другого без соблюдения элементарных требований закона, не говоря уже о соблюдении прав частных собственников, и не подозревающих, как они косвенным путем попали на удочку «Акулы».
А в конечном итоге вся сумма оказалась в руках махмудовских мордоворотов, немудрую технологию выколачивания денег у предпринимателей которых мы неоднократно подробно описывали. Миллионы взяли оборотни в генеральских формах, а банк и строитель состряпали какую-то филькину грамоту, с которой не знают как разобраться суды. А может и не хотят они вникать в дело так глубоко, боясь как бы чего не случилось. Сохрани Махмудов со своими генералами власть, вряд ли эта история могла получить широкий резонанс. И уж точно не растянулось бы на годы его рассмотрение. Но, кажется, и сегодня наши суды находятся в плену махмудовского страха, хотя давно пора от него избавиться…