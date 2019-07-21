Пентагон проводит секретную операцию рядом с Вашингтоном

США проводят тайную операцию в районе Вашингтона с участием вертолетов Black Hawk, пишет Bloomberg.

По информации агентства, Пентагон попросил у правительства для «новой секретной миссии» длительностью четыре месяца еще $1,55 млн. Эти средства необходимы для обслуживания техники, организации полетов и выплат членам экипажей.

В документе отмечается, что в операции также участвует десант с десятью вертолетами Black Hawks.

Кроме того, на аэродроме в штате Вирджиния ведет работу «секретный информационный центр».