Венесуэла снова осталась без света

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах страны. Об этом сообщает газета El Nacional.

По ее данным, также три из пяти линий метрополитена Каракаса приостановили свою работу.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.