БТА предупреждает водителей...

В связи с наблюдаемым в Баку сильным ветром Бакинское транспортное агентство призвает всех участников дорожного движения к осторожности, говорится в сообщении агентства.

Согласно информации, водители должны строго соблюдать установленный предел скорости, требования дорожных знаков.

"В связи с погодными условиями усилен контроль над столичными дорогами и инфраструктурой общественного транспорта. Граждане при необходимости могут звонить в колл-центр "141", - отмечается в сообщении БТА