В России в Солнечном районе Хабаровского края в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте было 189 детей, из них трое пострадали и находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один ребёнок погиб, пишут российские СМИ.

По данным местных властей, один из пострадавших детей был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

Трое детей, пострадавших при пожаре госпитализированы, находятся в коматозном состоянии. Об этом журналистам сообщил губернатор края Сергей Фургал.

Он добавил, что в больнице есть необходимая аппаратура а также достаточное количество врачей. «Идут видеоконференции с ведущими центрами страны. Должен вылететь из Нижнего Новгорода ведущий специалист по ожогам к нам», — заметил он.



Для родителей пострадавших детей выделено место в больнице, также им должны снять номера в гостинице. С ними работают психологи. Также губернатор распорядился оказать необходимую помощь семье погибшего.

«Детей, которые находились в лагере, родители и родственники разобрали по домам. Дети, которых еще не забрали, находятся под присмотром вожатых», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Отмечается, что большая часть детей приехала в лагерь из Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, обогреватель, которым отапливали палатки, мог стать причиной пожара в детском палаточном лагере