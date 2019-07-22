Ким Чен Ын осмотрел новую корейскую подлодку

По данным ЦТАК, новая подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море, передает ТАСС.

В ходе инспекции Ким Чен Ын подчеркнул, что для КНДР наличие подводных лодок имеет стратегическое значение. Он также заявил о необходимости разработки вооружений для ВМС, чтобы обеспечить надежную оборону государства.

Отметим, что ранее американские и южнокорейские СМИ сообщали, что в КНДР строится крупная субмарина, способная нести баллистические ракеты. В Пхеньяне также заявляли, что КНДР занимается разработкой оружия для уничтожения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.