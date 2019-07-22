Граждане Азербайджана могут совершенно легально участвовать в грандиозном розыгрыше итальянской лотереи онлайн через TheLotter.com .

Вы задумывались о том, чтобы вы сделали, если бы вам посчастливилось выиграть в лотерею?

Говоря о крупнейших мировых лотереях, вам наверняка приходят на ум такие американские лотереи, как Powerball или Mega Millions.

Тем временем итальянская лотерея SuperEnalotto сейчас предлагает джекпот в 193,5 млн евро. Это крупнейший джекпот в мире на данный момент и безусловный рекорд для SuperEnalotto.

РЕКОРДНЫЙ ДЖЕКПОТ. Нынешний джекпот итальянской лотереи (193,500,000,00 евро) является безусловным рекордом за всю историю проведения лото в Италии.

ЛЮБОПЫТНО. За всю историю Супереналотто всего шесть раз рост джекпота продолжился в текущем месяце - в июле. Последний раз призовой фонд был выигран 23 июня прошлого года; в данном случае приз составил 177,7 миллионов евро.

Розыгрыш SuperEnalotto состоится сегодня вечером. Граждане Азербайджана могут официально приобрести лотерейные билеты для участия в тираже итальянского лото.

TheLotter.com - ведущий в мире сервис для приобретения билетов онлайн. Процесс регистрации и покупки билета на сегодняшний розыгрыш займет всего несколько минут.

TheLotter приобретает фактические билеты ведущих мировых лотерей от имени своих клиентов сразу же после оплаты услуг. Сканированную копию вашего билета с уникальным серийным номеров вы увидите в вашем личном кабинете на сайте еще до начала тиража.

За годы успешной работы TheLotter.com выплатил призов на сумму свыше 95 миллионов долларов более чем 4,5 миллионам победителей со всего мира.

Самыми крупными победителями на сайте TheLotter были пенсионерка из Панамы, которая выиграла джекпот Флорида Лото в 30 миллионов долларов, и гражданин Ирака, который выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Oregon Megabucks.