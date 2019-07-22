За четыре месяца 2019 года эксперты зафиксировали в России резкий миграционный прирост населения, лидерами которого стали мигранты из Армении. Об этом говорится в мониторинге Института Гайдара.

Прирост мигрантов с января по апрель текущего года увеличился на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года: с 57 тыс. человек в январе-апреле 2018 года до 98 тыс. в январе-апреле 2019-го. Это крупнейший за 10 лет миграционный прирост, отмечается в исследовании.

Прирост потока мигрантов в Россию зафиксирован из подавляющего большинства стран СНГ. Так, из 98 тысяч мигрантов, приехавших в Россию в первом квартале этого года, 86,4 тысячи оказались из СНГ.

Больше всего прирост мигрантов в первом квартале зафиксирован из Украины (за первый квартал этого года в страну приехали 16,1 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года — 7,4 тыс. человек) и Армении (рост с 4,9 тыс. до 12,8 тыс.).

«Причины резкого миграционного прироста непонятны. Я думаю, что система учета миграции или обработки миграционной информации претерпела какие-то изменения, о которых мы пока не знаем, потому что Росстат ничего о них не сообщает. Это какой-то неестественный рост», - заявил ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян.