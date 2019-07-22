Южнокорейские самолеты открыли предупредительный огонь по российскому бомбардировщику обновлено 11:36
Минобороны РФ прокомментировало инцидент в связи с нарушением российскими самолетами воздушного пространства Южной Кореи.
Согласно сообщению военного ведомства, «23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря».
«В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности», – сообщили в министерстве, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс, и после отстрела F-16 тепловых ловушек удалились от российских самолетов.
При этом в ведомстве опровергли утверждения южнокорейских военных о «предупредительном огне». «Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности – ответ не заставил бы себя ждать», – отметили в Минобороны, подчеркнув, что «маршрут самолетов Ту-95мс проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи».
В Минобороны РФ заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной «зону опознавания ПВО».
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Российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе островов Токто в Японском море. Как передает агентство Yonhap, об этом заявил Комитет начальников штабов вооруженных сил страны.
На перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели сотни предупредительных выстрелов по одному из бомбардировщиков, передает Reuters.
Как пишет сайт телеканала Дождь, кроме ВКС России, в воздушное пространство Южной Кореи также вошел китайский военный самолет.
Администрация президента Южной Кореи направила главе Совбеза РФ официальную жалобу в связи с нарушением российским военным самолетом южнокорейского воздушного пространства.
«Мы восприняли этот инцидент очень серьезно. Если подобное повторится, примем гораздо более сильные меры», - заявил Чон Ый Ён, директор управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи.
По данным оборонного ведомства, в обоих случаях полет над южнокорейской территорией длился три минуты.
Как отмечает Reuters со ссылкой на представителя министерства национальной обороны Южной Кореи, это первый случай нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны.