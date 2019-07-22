Согласно сообщению военного ведомства, «23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря».

«В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности», – сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс, и после отстрела F-16 тепловых ловушек удалились от российских самолетов.

При этом в ведомстве опровергли утверждения южнокорейских военных о «предупредительном огне». «Никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности – ответ не заставил бы себя ждать», – отметили в Минобороны, подчеркнув, что «маршрут самолетов Ту-95мс проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи».

В Минобороны РФ заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной «зону опознавания ПВО».