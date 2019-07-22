Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в стране Луиса Антонио Димате Карденаса. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии в стране Юбазлана бин Юсофа.
Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Швейцарской Конфедерации, Федеративной Республики Германия и Китайской Народной Республики - Муриэль Пеневейре, Вольфганга Манига и Го Минь соответственно.