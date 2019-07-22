Япония подняла истребители из-за конфликта России и Южной Кореи

Воздушные Силы самообороны Японии поднимали свои истребители в воздух в связи с инцидентом, который произошел между военными самолетами РФ и Южной Кореи в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Мы отреагировали на эти действия, подняв в воздух истребители Сил самообороны", - сказал он.

Острова Такэсима являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.