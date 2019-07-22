В «Азеркосмосе» рассказали об увеличении доходов

По итогам первой половины 2019 года ОАО «Азеркосмос» предоставил телекоммуникационные услуги и услуги по дистанционному зондированию Земли 20 странам мира, получив общий доход 21,2 миллиона долларов США. Этот показатель на 47% выше показателя за аналогичный период прошлого года. До конца 2019 года прогнозируется получение дохода на 45 миллионов долларов США.

90% общего объема доходов получены от продажи спутниковых услуг зарубежным странам. Основные страны, которым предоставляются спутниковые услуги, - США, Франция, Малайзия, Великобритания, Германия и ОАЭ. В общем, в течение первого полугодия 2019 года «Азеркосмос» подписал контракты с новыми клиентами из девяти стран. Посредством телекоммуникационных спутников компании «Азеркосмос» транслируются более 150 телевизионных и радио каналов, имеющих аудиторию более чем в 20 миллионов человек.

Успешным бизнес-запуском спутника «Аzerspace-2» в феврале этого года «Азеркосмос» утвердился в позиции надежного оператора спутниковых услуг на региональном рынке. Новый спутник создал возможности для обслуживания новых клиентов из стран Евразии, Африки и США.

Снимками со спутника дистанционного зондирования Земли Azersky пользуются 13 стран - Балтии, Центральной Азии и Восточной Европы, а также сам Азербайджан, в основном, в сфере сельского хозяйства, картографии, экологического проектирования, а также в целях использования земель по назначению и мониторинга.