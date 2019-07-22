ФСБ задержала азербайджанца в Мурманске

В Мурманской области пресечен канал незаконной миграции и прекращена деятельность гражданина Азербайджана, причастного к организации нелегального пребывания иностранцев на территории России, пишут «Невские новости».

Согласно информации, региональным УФСБ в Мончегорске задержан гражданин Азербайджана, который, по версии следствия, был причастен к организации незаконного «бизнеса» по легализации иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого в ходе следственно-оперативных мероприятий проверяются данные о причастности к нарушению миграционного законодательства представителей государственных структур.