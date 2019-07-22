Вся армянская оппозиция пошла на Пашиняна

В заявлении отмечается, что власть не должна концентрироваться в руках одной политической силы, поэтому «любая попытка воздействия на суды и судей недопустима».

Нынешняя политическая власть под видом народовластия и борьбы с коррупцией, спекулируя на существующих в судебно-правовой системе Армении и накопленных годами проблемах, по сути, перешла к крайним мерам — полноценной узурпации судебной власти. Об этом говорится в распространенном накануне заявлении семи политических партий Армении.

Указывается на неприемлемость блокирования судов по призыву властей, а также попытки сформировать Конституционный суд, обслуживающий политические интересы нынешней власти.

«С этой целью политическое большинство в парламенте, по сути, принудило президента республики выдвинуть в судьи Конституционного суда такого кандидата, который следует политическим взглядам действующей власти», — говорится в заявлении.

При этом политические силы призывают воздержаться от переходного правосудия, конфискации имущества без решения суда, тотального веттинга (проверки судей на профессиональную и поведенческую этику).

Заявление подписали партии «Свобода», «Национальная повестка», «Страна абрикоса», Демократическая партия Армении, АРФ «Дашнакцутюн», «Рамкавар Азатакан» и «Одна Армения».

Напомним, 20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что суды не пользуются доверием армянской общественности и настало время «хирургического вмешательства» в судебную систему. В частности, по его словам, все действующие в Армении судьи должны быть подвергнуты веттингу, также стране жизненно необходимо внедрение механизмов переходного правосудия.