«Лучший продавец мира» обучит в Баку управлению продажами

Бизнес-тренер мирового класса по продажам Майкл Бэнг проведет 25-26 июля в Баку в отеле Hyatt Regency эксклюзивный тренинг для руководителей «Управление продажами для победы в конкурентной борьбе». Тренинг разработан для нынешнего периода в экономике, когда компании должны уметь находить новые ресурсы и силы для дальнейшего развития и движения вперед.

Справка

Майкл Бэнг - эксперт международного уровня, специалист номер один по тренингам продаж в Европе, обладатель международного титула «Лучший продавец мира» и многочисленных наград за успехи в сфере управления продажами. Имея более 30-летний опыт продаж различных товаров и услуг и привлечения инвестиций, Майкл Бэнг сочетает теорию и множество реальных и практически применимых примеров. В результате участники в короткое время осваивают эффективную и вместе с тем простую систему продаж.

Майкл Бэнг занимался обучением руководителей и персонала многих всемирно известных компаний: Panasonic, Heineken, Nestle, Whirlpool, Toyota, Toshiba, Renault, Volvo, Land Rover, Unilever, Мегафон. Один из самых востребованных тренеров по продажам в мире. Ежегодно Майкл Бэнг проводит более 100 тренингов с участием порядка 10 000 менеджеров.

Основные выгоды участия в тренингах Майкла Бэнга

- Простота, практичность, системность и применимость полученной информации

- Повышение объемов продаж компании

- Более сплоченная команда департамента продаж

- Более довольные и лояльные клиенты компании

- Победа в конкурентной борьбе

- Высокая энергетика участников для внедрения полученных знаний

Целевая аудитория – на тренинг допускаются:

- Руководители и первые лица компаний

- Директора по продажам

- Директора по маркетингу

- Владельцы бизнеса

Максимальное количество участников: 20 человек

Напомним, в 2006-2018 годах тренинги Майкла Бэнга в Баку проходили с большим успехом, их посетили около 1600 представителей более 100 ведущих компаний Азербайджана.

Компании, участвовавшие в тренингах и применившие полученные стратегии и техники, отмечали скачок в объемах продаж и увеличение доли рынка в своей индустрии.

Организатор тренингов - компания Successful Strategies.

Подробная информация по телефону: (050) 220 56 80 Email: [email protected]

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