«Лучший продавец мира» обучит в Баку управлению продажами

Бизнес-тренер мирового класса по продажам Майкл Бэнг проведет 25-26 июля в Баку в отеле Hyatt Regency эксклюзивный тренинг для руководителей «Управление продажами для победы в конкурентной борьбе». Тренинг разработан для нынешнего периода в экономике, когда компании должны уметь находить новые ресурсы и силы для дальнейшего развития и движения вперед.

Справка

Майкл Бэнг - эксперт международного уровня, специалист номер один по тренингам продаж в Европе, обладатель международного титула «Лучший продавец мира» и многочисленных наград за успехи в сфере управления продажами. Имея более 30-летний опыт продаж различных товаров и услуг и привлечения инвестиций, Майкл Бэнг сочетает теорию и множество реальных и практически применимых примеров. В результате участники в короткое время осваивают эффективную и вместе с тем простую систему продаж.

Майкл Бэнг занимался обучением руководителей и персонала многих всемирно известных компаний: Panasonic, Heineken, Nestle, Whirlpool, Toyota, Toshiba, Renault, Volvo, Land Rover, Unilever, Мегафон. Один из самых востребованных тренеров по продажам в мире. Ежегодно Майкл Бэнг проводит более 100 тренингов с участием порядка 10 000 менеджеров.