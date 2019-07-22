«Лучший продавец мира» обучит в Баку управлению продажами
Бизнес-тренер мирового класса по продажам Майкл Бэнг проведет 25-26 июля в Баку в отеле Hyatt Regency эксклюзивный тренинг для руководителей «Управление продажами для победы в конкурентной борьбе». Тренинг разработан для нынешнего периода в экономике, когда компании должны уметь находить новые ресурсы и силы для дальнейшего развития и движения вперед.
Справка
Майкл Бэнг - эксперт международного уровня, специалист номер один по тренингам продаж в Европе, обладатель международного титула «Лучший продавец мира» и многочисленных наград за успехи в сфере управления продажами. Имея более 30-летний опыт продаж различных товаров и услуг и привлечения инвестиций, Майкл Бэнг сочетает теорию и множество реальных и практически применимых примеров. В результате участники в короткое время осваивают эффективную и вместе с тем простую систему продаж.
Майкл Бэнг занимался обучением руководителей и персонала многих всемирно известных компаний: Panasonic, Heineken, Nestle, Whirlpool, Toyota, Toshiba, Renault, Volvo, Land Rover, Unilever, Мегафон. Один из самых востребованных тренеров по продажам в мире. Ежегодно Майкл Бэнг проводит более 100 тренингов с участием порядка 10 000 менеджеров.
Основные выгоды участия в тренингах Майкла Бэнга
- Простота, практичность, системность и применимость полученной информации
- Повышение объемов продаж компании
- Более сплоченная команда департамента продаж
- Более довольные и лояльные клиенты компании
- Победа в конкурентной борьбе
- Высокая энергетика участников для внедрения полученных знаний
Целевая аудитория – на тренинг допускаются:
- Руководители и первые лица компаний
- Директора по продажам
- Директора по маркетингу
- Владельцы бизнеса
Максимальное количество участников: 20 человек
Напомним, в 2006-2018 годах тренинги Майкла Бэнга в Баку проходили с большим успехом, их посетили около 1600 представителей более 100 ведущих компаний Азербайджана.
Компании, участвовавшие в тренингах и применившие полученные стратегии и техники, отмечали скачок в объемах продаж и увеличение доли рынка в своей индустрии.
Организатор тренингов - компания Successful Strategies.
Подробная информация по телефону: (050) 220 56 80 Email: [email protected]