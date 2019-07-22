Саргсян едет в Карабах

Экс-президент, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян 24 июля вернется в страну из заграничного отпуска, а оттуда отправится в оккупированный Карабах, пишет ереванская газета «Жохорвурд».

«Бытует мнение, что Серж Саргсян также обеспокоен предстоящими президентскими и парламентскими выборами в Карабахе, поэтому так часто ездит туда, чтобы понять, какие там настроения», - пишет издание.

Однако представитель правящих кругов сепаратистского режима в Карабахе в беседе с журналистом издания утверждал, что Серж Саргсян не заинтересован и не занимается «выборами».

«Он просто отдыхает в Карабахе, встречается со своими давними друзьями, общается с ними без политического подтекста, и не стоит фетишировать его образ», - пишет газета.