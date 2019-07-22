В Барде дедушка и бабушка пытались избавиться от внуков

По словам Абубекирова, накануне, приблизительно в девять вечера, в районную больницу пришли пожилые мужчина и женщина с двумя детьми.

В Барде дедушка и бабушка оставили своих внуков под видом бездомных в районной больнице. Об этом haqqin.az рассказал глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

«Дежурному врачу они сказали, что нашли детей на улице, и потому хотели бы оставить их здесь. Дежурный врач попросил их подождать. Вернувшись, врач увидел в коридоре лишь детей. Одному из них 8 лет, другому всего шесть месяцев», - сказал Абубекиров.

Об инциденте были проинформированы районная Исполнительная власть и правоохранительные органы.

В ходе расследования выяснилось, что привели детей в больницу не посторонние, а родные бабушка и дедушка со стороны матери. Предположительно дети были оставлены на почве семейных конфликтов.

По словам главного врача больницы Рафаэля Мустафаева, отец малышей пришел в больницу, чтобы забрать их. Дети были обследованы, состояние их хорошее.