Президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 июля, принял в Белом доме премьер-министра Пакистана Имрана Хана. В ходе состоявшейся беседы двух лидеров президент Трамп отметил значение сотрудничества между США и Пакистаном в сфере безопасности. Так же он выразил надежду, что Пакистан сыграет свою роль в окончании войны в Афганистане.

От этой встречи совершенно не ожидали каких-то прорывных решений, ведущих к быстрым результатам. Гораздо важнее, что она вообще состоялась и что подходы Вашингтона и Исламабада к некоторым вопросам, если и не полностью совпадают, то вполне могут служить основой для возобновления стратегического партнерства между двумя странами. Для начала - в вопросе мирного урегулирования в Афганистане.

Это тем более важно, что и Трампу, и Имрану Хану перед тем как встретиться в Белом доме пришлось расчистить площадку для диалога от негативного наследия, копившегося с 2001 года, с момента начала американцами операции «Несокрушимая свобода», положившей начало присутствию США в Афганистане и бесконечной войне с Талибаном. За спиной которого, как известно, стоял Пакистан, точнее - две самые влиятельные его силы, армия и межведомственная разведка, ISI.

«Мы были там (в Афганистане) 19 лет. Это нелепо», - заявил Трамп в ходе беседы с Ханом. Видимо, в том числе и потому, что за это время между Исламабадом и Вашингтоном накопилось столько взаимных претензий, что американо-пакистанские отношения оказались в точке замерзания.

Да и диалог между американским президентом и пакистанским премьером с приходом их к власти в своих странах начался с негатива. Сначала Трамп сократил традиционную военную помощь Пакистану более чем на миллиард долларов, вслед за чем последовало сокращение контактов между военными двух стран.

Затем последовала перепалка в Twitter. Президент США обвинил Исламабад в двуличности, поддержке талибов и предоставлении убежища террористам. «Соединенные Штаты по глупости предоставили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, считая наших лидеров глупыми. Они дают убежище террористам, на которых мы охотимся в Афганистане», - написал он.

На что Хан, в том же Twitter - этот инструмент, похоже, начинает заменять дипломатические ведомства - резко ответил, что вообще-то Исламабад получил всего 20 миллиардов. И, кроме того, 75 000 тысяч жителей Пакистана стали жертвами американской «войны с терроризмом», а страна понесла ущерб на 123 миллиарда долларов. При том, что ни один пакистанец не участвовал в атаках 11 сентября.