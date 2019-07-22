США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что государства из разных регионов войдут в создаваемую Вашингтоном коалицию, которая будет обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе, заявил он.

Соединенные Штаты "работают над тем, чтобы изменить поведение руководства" ИРИ, отметил глава Госдепа. "Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив", - цитирует его ТАСС.

Это необходимо, чтобы торговые и морские пути "оставались открытыми", указал Помпео, добавив, что в этом будут участвовать "страны со всего мира". "Это сдерживающие действия", - добавил он.

Также госсекретарь заявил, что США не стремятся к войне с ИРИ, а просто хотят, чтобы Иран прекратил участвовать "в террористической деятельности по всему миру". Нельзя, чтобы ИРИ продолжила "работу по созданию ядерного оружия", заключил госсекретарь США.