Ситуация на таджикско-кыргызской границе продолжает обостряться. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, перекрыта дорога из села Аксай в Ворух.

В то же время, таджикская сторона тоже закрыла дорогу через реку Исфаринка от аула Джака Орук – Исфана.

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Возобновилась стрельба на кыргызско-таджикской границе, со стороны Таджикистана прозвучало несколько выстрелов.

Согласно информации, ранен кыргызстанский пограничник. Он доставлен на пограничную заставу.

Сообщается, что в момент, когда зазвучали выстрелы, полномочный представитель правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров проводил встречу с местным населением.

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Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась и перешла в открытое военное противостояние. Как стало известно haqqin.az, на данный момент число раненых с кыргызской стороны достигает 15 человек. С таджикской стороны сообщается об одном убитом.

В то же время, таджикская сторона перекрыла дорогу Исфана-Баткен, ведущую в Лейлекский район. Началась эвакуация населения.