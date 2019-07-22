Синоптики рассказали о погоде на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северный ветер ночью и утром временами усилится. Температура воздуха на полуострове ночью составит 21-25, днем 30-34 градуса. В столице ночью 23-25, днем воздух прогреется до 32 градусов.

В среду в Азербайджане прогнозируется жаркая и временами ветреная погода, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление опустится с 755 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона умеренный северный ветер ночью и утром временами усилится. Температура морской воды составит 23-25 градусов.

В регионах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако ближе к вечеру в ряде горных районов вечером прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 34-39 градусов выше нуля, в горах 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Прогнозируемый на ближайшие два дня умеренный ветер хазри будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.