Традиционно начинали финальный концерт под названием “Gala” Лайма Вайкуле и звезды латвийской поп-музыки Интарс Бусулис, Янис Стибелис и Лаурис Рейникс, исполнившие гимн фестиваля на латышском и русском языках - “Рандеву”.

Открытие нынешнего праздника живого звука - израильская певица NOA вместе с гитаристом Gil Dor представили композиции на иврите и английском -“Yuma”, “I don’t know” и “Koren Or”. Отметим, что певица, играющая на многих музыкальных инструментах, не только блестяще спела, но и аккомпанировала себе на перкуссии.

Как всегда, публика ждала от Интарса Бусулиса любимую песню из репертуара Яака Йоалы “Я тебя рисую”! Не просто дождалась, но и 2-тысячным хором пела под дирижерские жесты замолкнувшего певца. После него на сцену вышел популярный певец, дважды бронзовый призер “Евровидения” Сергей Лазарев. Он спел “Так красиво” и “You are the only one”.

Изысканная этническая исполнительница из Армении Sirusho, как и И.Бусулис, вместе с залом, исполнила армянскую народную песню “Zoma Zoma”, а в дуэте с Лаймой - легендарные “Листья желтые”. Лаурис Рейникс начал петь песню “Проветрить голову”, и на зал рухнул ливень. В уникальном по архитектуре концертном зале, не имеющим стен, стало прохладней, но это не снизило градус фестивальной атмосферы.

Томас N’evergreen из Дании исполнил свой хит “Every Time I see Your Smile” и песню “I Play for you”. После него на сцену вышла темпераментная Елена Ваенга, которая в дуэте с Бусулисом спела песню “Нева”, и - под неутихающие аплодисменты публики - “Цветы”, “Королева” и “Курю”.