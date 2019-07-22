И Эмин, и даже армянская Сирушо… словом, все в гостях у Лаймы haqqin.az из Юрмалы
В курортной Юрмале в переполненном концертном зале “Дзинтари” 21 июля с огромным успехом завершился международный музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jurmala 2019”. Музыкальное событие этого лета собрало более 50 популярных артистов из 15 стран. Настоящий аншлаг: билеты на этот концерт были проданы еще три недели назад.
Традиционно начинали финальный концерт под названием “Gala” Лайма Вайкуле и звезды латвийской поп-музыки Интарс Бусулис, Янис Стибелис и Лаурис Рейникс, исполнившие гимн фестиваля на латышском и русском языках - “Рандеву”.
Открытие нынешнего праздника живого звука - израильская певица NOA вместе с гитаристом Gil Dor представили композиции на иврите и английском -“Yuma”, “I don’t know” и “Koren Or”. Отметим, что певица, играющая на многих музыкальных инструментах, не только блестяще спела, но и аккомпанировала себе на перкуссии.
Как всегда, публика ждала от Интарса Бусулиса любимую песню из репертуара Яака Йоалы “Я тебя рисую”! Не просто дождалась, но и 2-тысячным хором пела под дирижерские жесты замолкнувшего певца. После него на сцену вышел популярный певец, дважды бронзовый призер “Евровидения” Сергей Лазарев. Он спел “Так красиво” и “You are the only one”.
Изысканная этническая исполнительница из Армении Sirusho, как и И.Бусулис, вместе с залом, исполнила армянскую народную песню “Zoma Zoma”, а в дуэте с Лаймой - легендарные “Листья желтые”. Лаурис Рейникс начал петь песню “Проветрить голову”, и на зал рухнул ливень. В уникальном по архитектуре концертном зале, не имеющим стен, стало прохладней, но это не снизило градус фестивальной атмосферы.
Томас N’evergreen из Дании исполнил свой хит “Every Time I see Your Smile” и песню “I Play for you”. После него на сцену вышла темпераментная Елена Ваенга, которая в дуэте с Бусулисом спела песню “Нева”, и - под неутихающие аплодисменты публики - “Цветы”, “Королева” и “Курю”.
Закрывала первое отделение неповторимая Лайма Вайкуле с балетом Freedom и элегантной постановкой на “Nenāciet klāt man rudenī”.
В начале второго отделения хозяйка фестиваля спела премьеру - экстравагантную песню “Муму”.
Публика с восторгом воспринимала очаровательного Валерия Сюткина, спевшего “арию московского гостя” - хит “Вася”, “Семь тысяч над землей”, и вместе с Лаймой, песню Трофима “Просто так”. Янис Стибелис в дуэте со своей “подругой из Лондона” Kerrie-Anne представил песню “Joanna”, а потом британская певица исполнила соло “Sweet lies”. Популярный российский и азербайджанский певец Эмин спел вместе с хозяйкой фестиваля Лаймой “Я так хочу быть счастливым”, а сольно - песню “Нежная”.
Хэдлайнеры Григорий Лепс и Валерий Меладзе под восторженные аплодисменты зала исполнили песню Константина Меладзе “Обернитесь”, после чего один Лепс спел “Это стоит” и “Два Колумба”. Валерий Меладзе подарил публике свою неповторимую энергетику, исполнив еще четыре шлягера авторства своего брата Константина: “Свет уходящего солнца”, “Свобода или сладкий плен”, “Салют, Вера!”, “Небеса”,
Отметим, что в зале в качестве гостей также присутствовали примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее муж, известный юморист Максим Галкин, который в разгар концерта неожиданно поднялся на сцену. Пугачева поприветствовала собравшихся со зрительского места в зале, после чего Лайма заметила: “Может, в следующем году мы проведем этот фестиваль с Аллой вместе, кто знает”. Заканчивала фестиваль сама Лайма Вайкуле вместе со всеми артистами вечера композицией на латышском языке “Tiec, kur zeme tā” на музыку Маэстро Раймонда Паулса.
Фестиваль “Laima Rendezvous Jurmala 2020” будет проходить в Юрмале с 17 по 19 июля. Билеты на следующий фестиваль уже в продаже.