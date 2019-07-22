Трамп сумел добиться «настоящего компромисса»

«Я рад сообщить, что достигнуто соглашение с главой республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером республиканского меньшинства в палате Кевином Маккарти о проекте бюджета на два года и потолке госдолга»,— написал президент США, добавив, что подготовленный документ не содержит никаких «подводных камней», выгодных только одной из сторон.

Администрация США достигла договоренности с Конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года. Об этом в Twitter написал президент Дональд Трамп. По оценкам аналитиков, реализация этого плана может увеличить дефицит федерального бюджета США на $2 трлн в ближайшие десять лет, пишет «Коммерсант».

По сообщениям некоторых американских СМИ, переговоры о деталях бюджетного соглашения вели спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин. Авторы нового бюджетного законопроекта, который сотрудники Минфина и аппарата нескольких комитетов Конгресса начали готовить еще в феврале, постарались учесть почти все пожелания и демократов, и республиканцев.

О том, что представленный документ полностью отвечает и его собственным требованиям, заявил и президент Дональд Трамп. «Это был настоящий компромисс, достигнутый ради еще одной большой победы для наших замечательных военных и ветеранов»,— заявил глава Белого дома.

Детали нового законопроекта пока не разглашаются, но, по данным вашингтонского издания The Hill, ссылающегося на собственные источники в Конгрессе, стороны смогли договориться об уровне предельных и военных, и невоенных расходов федерального бюджета США. Предполагается, что в 2020 году сумма военных расходов составит $738 млрд, а в 2021 — $740 млрд. Необоронные расходы в эти же годы должны составить $632 млрд и $634,5 млрд соответственно.

Ранее президент запросил $750 млрд на оборонные расходы и $567 млрд на невоенные. При этом в Белом доме предупреждали, что Трамп может наложить вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд, отмечает Интерфакс.

Уже в ближайшие дни одобрить законопроект могут обе палаты Конгресса, затем его подпишет президент.