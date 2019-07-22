Блэкаут в Венесуэле: жителей освободили от работы и учебы

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и занятия в учебных заведениях из-за перебоев в электроснабжении на всей территории страны. Об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес в Twitter.

"С целью содействия процессу восстановления электроснабжения рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля отменены. Гражданам не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости", – цитирует его ТАСС.

Массовое отключение электроэнергии произошло накануне вечером в ряде районов Каракаса, а также во всех 23 штатах Венесуэлы. Как сообщил министр электроэнергетики Фредди Брито, власти страны начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.

В марте в Боливарианской Республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм".