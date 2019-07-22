В Индии 11 человек погибли от ударов молний

По меньшей мере 11 человек умерли за сутки в результате ударов молний во время проливных дождей, которые продолжаются в штате Бихар на северо-востоке Индии. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа".

"11 человек погибли от ударов молний в различных районах Бихара. Еще 11 получили травмы, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы", - заявил представитель местных властей. Руководство штата назначило денежные компенсации семьям жертв. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.