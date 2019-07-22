Посол Южной Кореи на переговорах с Сафаром Мехтиевым

Поприветствовав гостей, глава ГТК рассказал о сотрудничестве между двумя странами и подчеркнул, что есть большой потенциал для расширения взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Южной Кореей во всех областях, в том числе и в таможенной сфере.

Рассказав гостям о ряде инновационных реформ, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, председатель Госкомитета сказал, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли и упрощения таможенных процедур, а также сыграли большую роль в обеспечении прозрачности в таможенной сфере.

Сафар Мехтиев отметил, что азербайджанские таможенники заинтересованы в расширении сотрудничества с корейскими коллегами, а также рассказал о важности применения информационных технологий, усилении кадрового потенциала и взаимного обмена опыта.

Поблагодарив главу Госкомитета за радушный прием посол Ким Тонг Оп заявил о том, что таможенные органы играют ведущую роль в развитии отношений между двумя странами, в том числе торгово-экономических связей. Посол заявил, что органы таможни являются мостом между двумя странами. Ким Тонг Оп выразил удовлетворение состоянием сотрудничества с Азербайджаном в таможенной сфере и выразил уверенность в том, что эти отношения и впредь будут эффективно развиваться.

Далее стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и по перспективе будущего сотрудничества.