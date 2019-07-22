В Баку ограничат движение транспорта

В связи с Летним европейским юношеским олимпийским фестивалем, проходящим в эти дни в Баку, на некоторых улицах и проспектах столицы будет изменено направление движения транспорта. Об этом сказал начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Согласно информации, сегодня в связи с проведением велосоревнований с 16:00 до 20:00 движение транспорта будет полностью ограничено от 14-го километра Сальянской трассы до мечети Бибиэйбат.

В то же время в связи с проведением основных соревнований 24 и 25 июля на участке от круга Азнефть до 14-го километра Сальянского шоссе, а также на улицах и проспектах в направлении поселка Баилово с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 движение транспорта будет полностью ограничено.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами.