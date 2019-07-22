На предстоящем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между тульским «Арсеналом» и бакинским «Нефтчи» ожидается аншлаг.

Для «Арсенала» это исторический матч, так как команда дебютирует в еврокубках. «Билеты сейчас расходятся активно. Мы ожидаем аншлаг», - сказали ТАСС в пресс-службе.

Отметим, что тульский стадион «Арсенал», на котором команда проводит свои домашние матчи, вмещает более 20 тысяч зрителей.

Матч в Туле состоится 25 июля в 21:00 по бакинскому времени. Ответная игра пройдет на «Баксель Арене» 1 августа.