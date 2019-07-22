Бывший председатель Партии экономической свободы России и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. В конце 2014 года Боровой покинул Россию и переехал в Лос-Анджелес.

«Я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политическое убежище в США», — сказал он.