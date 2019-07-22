Азербайджанские школьники успешно выступили на международных олимпиадах

Азербайджанские школьники добились успеха на нескольких международных олимпиадах. Так, с 7 по 14 июля в Тель-Авиве прошла 50-я Международная олимпиада по физике, где принимали участие около 400 учеников из 50 стран.

На 60-й Международной математической олимпиаде (IMO2019), проходившей в Бате (Великобритания) с 11 по 22 июля, азербайджанские школьники также выступили успешно.

Так, учащийся 11-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики, находящегося в непосредственном подчинении Минобразования, Рамиль Джабиев и ученик 10-го класса этого же лицея Мурад Агазаде, а также учащийся 11-го класса школы "Дунья" при университете "Хазар" Анар Рзаев завоевали на этой олимпиаде, в которой принимал участие 621 ученик из 110 стран, бронзовые медали.

На 30-й Международной олимпиаде по биологии среди школьников в Сегеде (Венгрия) ученик 11-го класса бакинского лицея "Тюркие Диянет Вакфы" Рамиль Хаммадов завоевал бронзовую медаль.